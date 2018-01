Sito Alonso: "Hay que ganar sin pensar en si estaremos clasificados o no"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha advertido antes del partido de este jueves de la Euroliga contra el Panathinaikos en el OAKA que deben intentar ganar cada partido, lejos del Palau y en casa, sin pensar en si podrán clasificarse o no para los 'playoffs' de la competición, reto difícil pero no imposible si sigue la mejora de juego y resultados.

"Es una asignatura gana fuera, pero hay que ganar también los de casa y no dejar escapar ninguna victoria si quieres hacer algún tipo de cuenta para llegar a los ocho primeros. Pero pensar en eso ahora sería no darnos cuenta de la situación real que atravesamos. En cada partido tenemos que ganar y no pensar en si estaremos clasificados o no", comentó este miércoles a los medios.