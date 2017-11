Sito Alonso: "Hemos hecho un mal partido y tenemos que reflexionar"

EUROPA PRESS

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha lamentado este jueves la derrota encajada en casa ante Anadolu Efes Istanbul (85-89), que llegaba a la cita como colista y sin victorias, y ha asegurado que sus jugadores hicieron un mal partido sin poner en liza nada de lo entrenado y por ello cree que, de cara al futuro, deben "reflexionar" profundo a nivel individual y colectivo.

"Cuando vamos 4-6 puntos abajo parece que tenemos prisa por remontar y tenemos ansia en ataque, y fallamos cosas sencillas por precipitarnos. Cuando nos liberamos y se van a 10-12, otra vez somos agresivos. Hemos hecho un mal partido y tenemos que reflexionar cosas individualmente y como equipo", manifestó en rueda de prensa.

Sito cree que empezaron suaves y que ello fue un lastre. "Quiero hablar de los primeros minutos, empezamos muy flojos y fue una sorpresa. No hicimos las cosas bien en el primer cuarto y fue una rémora. La urgencia se nos apodera y nos obliga a jugar cosas que no estamos acostumbrados a jugar", comentó sobre el final del duelo.

"Cuando te mides a un equipo que ha perdido los primeros 5 partidos y le permites jugar cómodos, no controlas el rebote ni los cara a cara, es muy difícil competir en este tipo de situación y competición. Ha faltado que no hemos mostrado lo que tenemos que mostrar ante un equipo que tenía el ansia de lograr la primera victoria. Hemos dejado que el rival domine y haga lo que mejor hace", lamentó.

Además, comentó que no se vio en la pista el buen trabajo previo en los entrenamientos. "Lo que han entrenado esta semana no se parece absolutamente en nada a lo que han hecho en la pista me sabe mal por mí y por ellos porque el trabajo hecho y en los últimos partidos no han podido mostrarlo hoy", manifestó.

"Lo que refleja el partido es el primer cuarto, no hemos controlado el rebote, su dominio en el rebote no nos permite correr y si no corremos somos peores. Ha habido una floja defensa colectiva e individual", argumentó.

De cara al Clásico del domingo en Madrid, cree que no deben ir basándose en las sensaciones de esta derrota. "La mejor medicina es ser conscientes de las cosas que hace cada uno. Lo que da seriedad al equipo no es depender del rival sino ser fiel a ti mismo aunque te lleve a perder. Depender de cómo has jugado hoy a como llegar a un partido de aquí a dos días no es la mentalidad", apuntaló.