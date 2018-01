Sito Alonso: "Mis jugadores tendrían que creérselo más"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha celebrado la victoria sobre el Brose Bamberg en el Palau Blaugrana (81-66) en la 19ª jornada de la Euroliga no sólo porque les permite seguir en la lucha por los 'playoffs' sino por la mentalidad de sus jugadores en el momento malo del mismo, con un parcial final de 14-0 que fue decisivo igual que Rakim Sanders, al que felicitó.

"Tenemos que seguir así y complicar la vida a los que ahora no tienen problema porque están en el 'playoff'. Pero no tenemos que distraernos en pensar eso y sí en ganar. Los jugadores tendrían que creérselo más porque han ganado partidos que no eran fáciles. Hay algo, y como hay algo hay que seguir insistiendo", apuntó en rueda de prensa sobre la lucha por los 'playoffs', que siguen teniendo a tres victorias.