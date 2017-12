Sito Alonso: "No tenemos más opción que rehacernos ya"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha comentado tras la derrota de su equipo ante Unicaja Málaga (83-90) en la 13ª jornada de la Fase Regular de la Euroliga, que deben evitar que las pequeñas desventajas les parezcan montañas insuperables y, de cara al partido del viernes ante Baskonia en Vitoria ha asegurado que no tienen más opción que ganar.

"Entiendo que la gente no es capaz, cuando las cosas son difíciles, de rehacerse porque cuesta más. Ya tenemos en mente el partido de Vitoria y los primeros planes para conseguir la victoria, no tenemos más opción que rehacernos ya, jugadores y entrenador", aseguró en rueda de prensa.

"Tenemos que ganar y estar preparados para que el bloqueo mental no se dé. No es bloqueo que el rival meta tantas canastas en uno contra uno, pero nos han generado demasiadas ventajas. Lo que tiene que hacer el equipo es que esas pequeñas desventajas buscar más el apoyo grupal", comentó haciendo énfasis en el aspecto mental.

Además, lamentó que el equipo no sea capaz de revertir pequeños momentos. "Cuando nos podíamos ir a 7-8 puntos ellos han vuelto a recuperar la situación en el marcador y ha sido difícil, sobretodo con los dos triples seguidos que se han ido de 6. En este momento se nos hace grande y tenemos que cambiar que cuando tenemos una desventaja pequeña no parezca más de lo que es", pidió.

"Tengo la sensación de que el partido es muy diferente a los dos jugados anteriormente. La derrota no nos sirve, pero ante Madrid y Gran Canaria la sensación grupal no era la de hoy. El equipo ha compartido y jugado mejor la pelota, con mejor ritmo de partido", matizó sobre los puntos buenos del partido.

Pero, sin duda, borraría la última jugada de ataque de Unicaja con un mate sin oposición de McCallum. "Cambiaría los últimos 40 segundos, no sé si por desfondamiento hemos permitido una canasta y un resultado que no merecen. En la última jugada de McCallum si vuelve a ocurrir saldré yo a taponarle y me echarán. Y no es broma. No puede ser que no se haga una falta pese al cansancio", cerró.