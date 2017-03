Sito Alonso: "Tenemos muchas más opciones de ganar que cuando jugamos en Moscú"

El entrenador de Baskonia, Sito Alonso, señaló que tienen "muchas más" opciones de ganar este viernes al CSKA de Moscú que las que tuvieron cuando jugaron allí en noviembre y apuntó que el objetivo a nivel resultados es estar "lo antes posible" clasificados entre los ocho primeros, pero que como equipo es "seguir la evolución" de las últimas jornadas.

"Tenemos como referencia el último partido que jugamos con ellos allí, muy diferente las dos partes tanto el primer cuarto como el tercero y el último, que fue el peor de todos. Sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar, pero tenemos muchas ganas y con el apoyo de la afición tenemos muchas opciones de ganar que cuando jugamos allí", indicó Alonso este jueves en rueda de prensa.

El Baskonia recibe al campeón de Europa, un equipo que está "a un nivel muy alto". "Saben que es el momento más importante de la competición para ellos para quedar en primera posición y asegurar 'factor cancha' en cualquier cruce y el nivel que están dando es altísimo en los últimos partidos", subrayó.

Para Sito Alonso, el partido de Moscú es una referencia del "pasado". "Es verdad que nosotros los primeros siete minutos jugamos muy bien, íbamos 10-12 puntos arriba, pero se produjo la lesión de Budinger y estábamos bastante sólidos, pero a medida que esto sucedió ellos se fueron entonando y en el minuto 26 dieron un tirón muy grande a nivel ofensivo", recordó.

El CSKA tiene un "talento especial" además de situaciones "ajustadas" a ese talento, según el preparador baskonista. "Cuánto más lo explotan, más trabajan también en defensa. Tenemos que acostumbrarnos a que hay equipos y jugadores de este nivel, como también tenemos nosotros, que a veces meten una serie de canastas que frustran por el nivel de las mismas y hay que aprender a soportarlo", comentó.

Alonso cree que una de las cosas "fundamentales" del equipo ruso son los "buenos" jugadores que son Milos Teodosic y Nando de Colo, aunque también tienen jugadores al lado "igual de buenos". "El trabajo de James Augustine y Kyle Hines es mucho menos visto, pero todos lo valoran. Sale Fridzon y el equipo cambia aunque esté De Colo en el campo y lo bien que está Jackson, que en Bilbao podías permitirte flotarle y ahora lleva un 40% en triples", explicó.

"Para mí una de las cosas importantes es que tienen una buena defensa y hay situaciones que te bloquean porque ocupan mucho espacio. Tenemos que agrandar los espacios, dar pases mas fáciles de lo habitual y hacer diferentes cosas que nos ayuden a jugar mejor", añadió.

OBJETIVO, ESTAR LO ANTES POSIBLE CLASIFICADOS

El técnico madrileño destacó que el objetivo "a nivel resultados" es estar lo antes posible clasificados entre los ocho primeros para jugar el play-off. "Pero como equipo el reto más inmediato es seguir la evolución que hemos tenido estas últimas jornadas en cuanto a ser un poco más sólidos y no tener bajones", matizó.

Alonso recordó el partido de este pasado domingo de la Liga Endesa frente a ICL Manresa. "Nuestro futuro está en nuestras manos, sobre todo la forma de ejecutar las cosas, si elegimos las de los últimos partidos seguramente tengamos más opciones, pero si elegimos la de Manresa no tendremos ninguna", explicó.

En Euroliga, "todos han tenido altibajos" en una situación de la temporada donde tienes que dar un "bajón" físico porque antes has dado uno "alto". "Es verdad que puedes tener accidentes como el día de Manresa y tu no hagas tu mejor partido, pero tienen que salir otro tipo de cosas. Puedes perder, pero tienes que elegir que Manresa acabe agotado, que haya ganado pero no sepa ni donde está y no frustrarte porque no te salgan las cosas", indicó el técnico del conjunto vitoriano.

Ahora, el Baskonia tiene una "buena prueba" con tres partidos seguidos de Euroliga con un nivel "muy alto". "Jugamos contra CSKA, campeón de Europa, contra el Brose que se ha visto en la última jornada contra Efes que al no estar jugándose la clasificación juega todavía más suelto y va a jugar en casa dónde hace un baloncesto fantástico, y luego contra Panatinaikos. Tres pruebas que van a demostrar que camino elegimos, no ganando o perdiendo si no de la ambición", matizó.

Sito Alonso se mostró "muy contento" con la evolución de su equipo y con la de algunos jugadores. "Al principio no teníamos previsto tener tantos minutos importantísimos en la pista a jugadores como Diop o Voigtmann, un jugador que nadie esperaba que diera el nivel que ha dado. Teníamos pensado que Bargnani jugara más, pero la mala fortuna se ha cebado, o incluso el propio Larkin que ahora está a un nivel muy alto", confesó.

Respecto a la mala "fortuna" del pívot italiano, confirmó que ha recaído de su "problema en la espalda" y no estará para jugar. "Está pasando malos momentos a nivel anímico porque no creo que viniera aquí para no estar jugando nunca porque no esta jugando nunca al nivel que el quería y con muchísimas lesiones", sentenció.