Sito Alonso: "Tenemos opciones de volver a ser competitivos"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, cree que con la mejora mostrada en los últimos partidos con tres triunfos entre Liga Endesa y Euroliga le permite confiar en volver a ser "competitivos" en la competición europea y reengancharse a la lucha por estar en el 'play-off' pese a recibir este jueves al líder CSKA Moscú.

"No he hecho números, pero tenemos opciones de volver a ser competitivos otra vez. Desde mi punto de vista, ante Real Madrid y Unicaja lo dejamos de ser. Ahora podemos volver a intentar ser lo que éramos en cuanto a ser competitivos y ganarnos el respeto de todo el mundo", comentó a los medios.

Pese a superar los problemas puntuales ante Khimki, Fuenlabrada o Gipuzkoa, ante un equipo de la entidad del CSKA cree que seguramente les cueste un "esfuerzo mayor" hacerlo. "Espero que en ese momento no se pierda lo que hemos recuperado en cuanto a afrontar las cosas desde el equipo y no desde el individuo", apuntó.

"No podemos ganar siempre pero el equipo no daba la imagen colectiva de otros partidos, y es importante igual que funcionar como equipo. No creo que seamos un equipo de grandes estrellas pero podemos ser un gran equipo si juntamos las características que tenemos, sobretodo esfuerzo y sacrifico", aseveró al respecto.