Sito Alonso: "Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores"

El entrenador de Baskonia, Sito Alonso, se mostró "muy orgulloso" de todos sus jugadores tras la victoria ante el CSKA Moscú (79-78) que les da muchas opciones de jugar los cuartos de final en la Euroliga y aseguró que, pese al acierto "fundamental" de Larkin se queda con el "trabajo grupal".

"Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. Estando todos a un nivel mejor o peor creo que han hecho un gran esfuerzo", valoró el técnico madrileño. "En el último minuto hemos cometido errores que te pueden costar el partido contra estos equipos tan buenos", añadió.

"Yo creo que no tenía que haber sido un final así, pero esos errores se pagan. Al final hemos creído y ha llegado la victoria. Shane Larkin que no ha estado acertado de cara al aro ha metido una canasta fundamental. Me alegro por él pero sobre todo por el trabajo grupal", manifestó.