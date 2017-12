Sito Alonso: "Ha sido un mes muy duro, queremos acabar de la mejor manera posible"

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha reconocido este jueves la difícil situación que atraviesa su equipo pero ha querido ser optimista de cara al futuro en el que espera acabar este "duro" mes de diciembre de la mejor manera ante el Khimki ruso, del que ha asegurado que ha sido "uno de los mejores equipos de la primera vuelta en Euroliga".

El técnico azulgrana destacó a uno de los jugadores del Kimkhi, Aleksei Shved. "Es difícil detener a Shved, está haciendo unos números increíbles. Lo más importante no es reducir el número de puntos, sino de bajarle porcentajes, que intente forzar situaciones no beneficiosas para el equipo y no obsesionarse. También intentar castigarlo en defensa", concluyó.