Tebas: "Si la FIBA no tiene éxito, el baloncesto español puede desaparecer como industria"

Garbajosa habla de "emergencia nacional" si no se soluciona el problema de las ventanas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha explicado que está "muy atento" al conflicto en el baloncesto europeo entre FIBA y Euroliga y se ha posicionado de parte de la federación internacional, avisando de que "el baloncesto español está en posición de desaparecer como industria" si la FIBA no gana el pulso y reclamando que se "protejan las industrias nacionales".

"Sigo muy atento lo que está pasando porque es consecuencia de la dejadez cuando se creó la Euroliga. Si se permite lo que está ocurriendo se van a cargar la selección y se van a cargar la ACB, que ya está en una situación complicada. Si eso no se corta, se van a cargar el baloncesto español, seguro", avisó Tebas este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

En este sentido, añadió que "si la FIBA no tiene éxito en esto, el baloncesto español está en posición de desaparecer como industria". "Lo que hay que hacer es proteger las industrias nacionales y hacer cumplir la ley a los jugadores españoles", pidió.

"El problema de las ventanas del baloncesto es un problema de país ahora mismo. Es una emergencia nacional. No podemos permitirnos una selección española fuera de las competiciones internacionales hasta 2021. Si nos quedamos fuera pese a tener nuestros mejores jugadores será responsabilidad del presidente de la federación y del seleccionador, pero necesitamos tener las armas para competir al máximo nivel", pidió.

"Lo intentaremos todo hasta el último minuto. Habrá gente que trabaje tanto como nosotros, pero me cuesta imaginar más. Es un problema de país, no podemos permitir que una selección referente en el mundo no esté en la Copa del Mundo ni en los Juegos Olímpicos", incidió.