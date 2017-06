Torrens: "Sabemos que hay que volver a empezar de cero"

La jugadora española Alba Torrens considera la nueva andadura de la selección en el Eurovasket de República Checa, que comenzará dentro de diez días, como un reto "muy duro" para el combinado nacional donde deberán dejar "apartados" los logros ya conseguidos si quieren optar a realizar un buen papel.

Un campeonato del que elude poner la medalla de oro como objetivo para el cuadro de Lucas Mondelo ya que, como recuerda Torrens, "no hay nada más que pensar" si no afrontan con garantías los tres primeros partidos correspondientes a la fase de grupos.

"Para nosotras la única manera de afrontar el campeonato es ir partido a partido. A lo mejor no tanto ir partido a partido, pero sí centrándonos en este primer grupo, los tres primeros partidos son clave, sin los buenos resultados de esos tres no hay nada más que pensar. No queremos pensar más allá de pensar en los tres primeros rivales y luego ver dónde estamos posicionados en el campeonato para seguir adelante", aseguró.