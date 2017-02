Vezenkov: "Debemos encontrar una solución para jugar mejor"

El jugador del FC Barcelona Lassa Aleksandar Vezenkov ha señalado este jueves en la previa del partido contra el Galatasaray que deben encontrar ya una "solución" para poder jugar mejor y empezar una racha de victorias que les acerque o incluso les lleve a unos 'play-offs' que ahora mismo siguen teniendo, pese a acumular tres derrotas seguidas, a dos triunfos.

"Lo más importante es el equipo, si gana todos jugamos bien y si no, no importa quién juegue bien o no. Me preparo al cien por cien para obtener victorias, debemos encontrar una solución para jugar mejor y poder obtener victorias", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, el búlgaro comentó que han podido entrenar bien para preparar este partido crucial. "Hemos estado entrenando muy fuerte esta semana, muy unidos. Sabemos que el partido de mañana es otra final para nosotros, jugaremos al máximo y lo daremos todo", aseguró.

Con duelos en teoría asequibles por delante, negó estar pensando en ello sino en ganar cada uno de los encuentros. "No estamos en posición de mirar el calendario o escoger el calendario, pero vamos a ir a ganar cada partido y a intentar jugar mejor. El primer partido es Galatasaray, luego Manresa, Milán y así en cada partido", agregó.

"El Galatasaray es un buen equipo con jugadores de mucho talento, su balance no está en consecuencia con lo que pueden mostrar en pista. En la primera vuelta fue un partido duro. Mañana tendremos que salir muy físico y demostrar que queremos ganar. Lo más importante es demostrar cuánto queremos ganar este partido", espetó de cara al partido del viernes.

Preguntado por las bajas y el estado del equipo, negó excusarse en ellas. "Podemos encontrar muchas excusas, pero lo cierto es que en los partidos que hemos perdido es porque no hemos luchado hasta el final. Todavía quedan oportunidades, si ganamos mañana podría ser el inicio de nuestra remontada porque tenemos hasta abril para acabar. Debemos superar ese juego más decepcionante, ha habido lesiones y problemas pero debemos centrarnos en seguir mejorando", concluyó.