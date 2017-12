Vidorreta: "Lo más importante que tiene el Real Madrid es que lleva siete temporadas con Laso"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, se mostró esperanzado de que, a pesar de la negativa racha que atraviesan en la Euroliga, con ocho derrotas seguidas, puedan competir y batir este martes al Real Madrid, del que elogió principalmente que lleve "siete temporadas con el mismo entrenador".

Además, Vidorreta no quiere que se sientan "presionados" porque es cuando su equipo no puede "sacar adelante" los partidos. "Tenemos que gestionar la motivación de que estamos jugando bien y que hemos hecho muy buenos partidos, pero que no hemos rematado", reflexionó.