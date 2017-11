Vidorreta: "Hay que mantener la calma"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, ha pedido que se mantenga la calma pese a la derrota encajada en el Palau Blaugrana ante el FC Barcelona Lassa (89-71) y encadenar la cuarta derrota consecutiva en la Euroliga, y ha asegurado que se queda con el intento de reacción de los suyos tras un segundo cuarto que fue el "peor" de la temporada.

No obstante, quiso quedarse con el pundonor de luchar por no salir peor parados. "Por lo menos el equipo ha demostrado que no desconecta en absoluto, que seguimos siendo el Valencia Basket y tenemos nuestro orgullo y hemos luchado por lo menos por ganar la segunda parte, hemos igualado. Hay que recuperar a los jugadores fundamentales, necesitan su tiempo para recuperar y esta competición no nos lo da", lamentó.