Vidorreta: "En este momento me siento un poco frustrado"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, no pudo ocultar la frustración de ver a su equipo encadenar la octava derrota consecutiva en Euroliga, al caer ante el Estrella Roja en un día de altibajos en el que los serbios llevaron las riendas desde el poderío físico y aprovechando los problemas de la plantilla 'taronja'.

"Este es un juego y hay rachas. Cuanto más te esfuerzas más suerte tienes, he creído siempre que la suerte me pilla siempre currando, pero aquí en el Valencia no la estoy teniendo, ni el equipo. Como entrenador soy el máximo responsable de que no encontremos esa vía. Vamos a seguir luchando por ello pero en este momento me siento un poco frustrado. Mañana voy a estar a tope pero hoy estoy tocado", indicó en la rueda de prensa en La Fonteta.