Vives: "Si jugamos con dos bases y hay tres en el equipo creo que sí puedo quedarme"

El base de la selección española Guillem Vives cree que si el seleccionador español Sergio Scariolo decide jugar con dos bases, como ya probó en el partido ante Venezuela, tendrá más opciones de quedarse en el equipo que disputará el Europeo.

El base de Valencia Basket aún no sabe si se quedará en el equipo para el Eurobasket. "No me ha dicho si me quedo. Seguimos siendo 14, seguimos luchando en los entrenamientos y quiero intentar convencerle de que puedo estar en la lista", comentó el jugador.