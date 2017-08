Un Barcelona triste se impone ante un tímido Betis (2-0)

Después de la Supercopa de España no hay buenas sensaciones en el barcelonismo y el encuentro frente al Betis debía servir de esfumar esos pensamientos. Nada de eso. El once no daba buenas sensaciones y Messi era el indicado para tirar del carro. Los culés dominaron pero no como se esperaba . Un gol en propia puerta de Tosca y más tarde el gol de Sergi Roberto fueron los más importantes del encuentro. Deulofeu hizo un buen partido.