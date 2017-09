Alonso: "La FIA estaría tomando una Heineken"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) lamentó la lentitud de reacción en la FIA para sancionar a Jolyon Palmer (Renault) por adelantarle con un recto en la chicane, aunque restó importancia a la anécdota del Gran Premio de Italia, donde tuvo "problemas" toda la carrera hasta llegar a abandonar.

El doble campeón del mundo tuvo el pique con el inglés en el primer tramo de la carrera, calificando de "broma" por radio la tardía sanción de cinco segundos. "Estaba luchando por el 16º o 17º puesto, no pasa nada, pero el espectador quiere ver una cosa normal no una fiesta", apuntó.

Alonso, que salía penúltimo por una sanción de 35 puestos, explicó los problemas que terminaron con su abandono en la penúltima vuelta. "Toda la carrera fue con problemas de cambio desde la vuelta 5 más o menos empezó a no cambiar el coche. En rectas me quedaba en séptima, luego en curvas no podía bajar de octava. Ha sido una carrera un poco de aquella manera. Al final el problema ha ido a más y me han dicho de parar", indicó.