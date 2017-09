Alonso: "Necesitaré resultados reales de que McLaren es competitivo"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso explicó la diferencia de otros años en su relación con McLaren, de cara al momento de decidir un futuro sobre el que no ha "hablado con otros equipos", apuntando la necesidad de "resultados reales" y ver el motor Honda "competitivo" para no buscar un nuevo destino.

"Siempre he dicho que lo pensaría en septiembre. Sí, hoy es el primer día de septiembre pero para ser honestos todavía no he pensado mucho en ello. Quizá empiece hoy, pero no hay fecha tope. Con suerte encontraremos una buena opción para el año que viene", indicó en una entrevista con F1.com.