Alonso: "Todos tienen un botón de crono y nosotros tenemos lo que tenemos"

EUROPA PRESS

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) destacó la diferencia que supone no haber entrado en la Q3, finalizando en una undécima posición de la clasificación del Gran Premio de Abu Dabi que le permite realizar la "elección de neumáticos" de cara a la carrera de este domingo, aunque lamentó no tener una configuración que le permita ser más competitivo en calificación y no perder "un par de posiciones" con respecto a los entrenamientos libres.

"Hemos hecho una buena crono y el coche se ha comportado bien todo el día. Todos los 'motoristas' tienen un botón de crono y nosotros tenemos lo que tenemos, así que siempre caemos un par de posiciones o tres. Al final entre el diez o el once, casi preferimos el once, porque la elección de neumáticos es nuestra ahora, y ojalá mañana podamos ganar posiciones y sumar puntos", comentó en los micrófonos de Movistar Fórmula 1.

De cara a la carrera, el asturiano resaltó la importancia de "salvar la primera vuelta" para poder "atacar" después y entrar en los puntos. Por último, el bicampeón del mundo en 2005 y 2006 valoró la importancia de los neumáticos "ultrablandos", afirmando que son "los más rápidos" y que determinarán su estrategia en el trazado de Yas Marina. "Hay que pensar qué neumáticos ponemos para la salida, si atacar o conservar, y salvar la primera vuelta. En grupo somos vulnerables en las rectas, así que hay que salvar la primera vuelta y después atacar para conseguir los máximos puntos", indicó.

"Los ultrablandos son los que mejor van en carrera y son los más rápidos. Si salimos con ellos intentaremos alargarlos lo máximo posible y si salimos con algún alternativo, deberemos entrar pronto para cambiar a los ultrablandos cuanto antes", concluyó.