Boullier afirma que habrá un McLaren "muy cambiado" en Australia

El máximo responsable deportivo del equipo McLaren-Honda, Éric Boullier, ha asegurado que se verá un monoplaza "muy cambiado" en el Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fórmula 1 el 26 de marzo, con respecto a los test del Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Tuvimos una versión de prueba aquí, por lo que creemos que somos parte de los pocos equipos del paddock que irá a Australia con, no diría una especificación 'B', pero sí un coche que estará muy cambiado", declaró en una entrevista a la web Motorsport.com.

A pesar de los problemas que afectaron a los coches en el trazado catalán, el dirigente francés no está preocupado. "El miércoles tuvimos dos o tres problemas en el coche, los típicos de los primeros días, pero deberían haber ocurrido el primer día, no el tercero. Eso es por lo que no hemos rodado tanto cuanto queríamos. No hay solución al tiempo perdido. Ahora necesitamos volver a priorizar la lista de cosas que necesitamos saber", indicó.

Además, Boullier negó que el problema de McLaren sea una falta de comunicación con Honda. "Tenemos mucha gente a tiempo completo en Sakura representando a McLaren, como ellos tienen gente en Woking. También tienen una sede en Milton Keynes, que incluye un departamento de ingeniería que va a los test y a las carreras. Con tecnología, emails, videoconferencias... todo es más cómodo", subrayó.

"Realmente no condiciona nuestra capacidad de reacción. Necesitas prestar mucha atención al mensaje, porque la comunicación puede ser alterada. No es lo mismo que cuando estás sentado en la mesa de al lado, pero no altera la calidad", continuó.

Boullier considera también que "todo el mundo está escondiendo sus cartas esta semana". "Necesitamos esperar al próximo viernes para tener, quizás, una idea general. No apostaría todo a eso porque, como dije, varios equipos irán a Australia con coches completamente distintos", expresó.

Sin embargo, el galo fue reticente con las supuestas mejoras que podrían llegar de la mano de la nueva normativa y los nuevos coches. "Fui bastante favorable en un principio. Luego, en términos de diseño, calidad del diseño, aleta de tiburón...", manifestó.

"El objetivo era devolver algo de gloria a la Fórmula 1, volver a tener el nivel de rendimiento que no deberíamos haber dejado atrás, hacer felices a los pilotos de nuevo. Creo que es un éxito en ese aspecto. Pero, ¿hemos mejorado el espectáculo? No tengo ni idea", concluyó.