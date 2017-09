Carlos Sainz: "No ha sido el cumpleaños deseado"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) lamentó no haber tenido "el cumpleaños deseado" durante la primera jornada de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Italia, marcados por el problema que sufrió con su Unidad de Potencia en la segunda tanda.

"No ha sido el cumpleaños deseado. Sabía desde ayer jueves que íbamos a tener una penalización en la parrilla por cambiar la Unidad de Potencia, por lo que no fue una sorpresa, pero el problema con la Unidad de Potencia en la segunda sesión no es algo que agradezcamos", señaló Sainz, que cumplió este viernes 23 años, en declaraciones facilitadas por su equipo.