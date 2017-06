El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) tiró de hemeroteca para ser optimista con el Gran Premio de Canadá este domingo, donde saldrá desde la decimotercera posición buscando una remontada como la del año pasado, después de una complicada sesión de calificación en la que se vio perjudicado por las banderas amarillas.

"Veníamos mejorando mucho, tanto en la Q1 como en la Q2. Curiosamente mi compañero de equipo ha provocado una bandera amarilla y no he podido mejorar. No he llegado ni siquiera a mis tiempos de los libres pero porque no me ha dado tiempo", indicó en declaraciones a Movistar Plus.