Massa y su despedida en Brasil: "Me sabe como algunas victorias"

El piloto brasileño de Fórmula 1 Felipe Massa (Williams) aprovechó el Gran Premio de Brasil para despedirse de sus aficionados antes de su retirada, logrando una séptima posición en la penúltima cita mundialista.

"Es muy difícil explicar cómo me siento. Ha sido una salida increíble, adelantando mucho coches, tratando de adelantar a Alonso y de mantenerle detrás. Ha sido una carrera muy difícil y me sabe como algunas victorias que conseguí", comentó a su compatriota Rubens Barrichello en el podio.

"He conducido muy bien desde el principio hasta el final. Hoy ha sido como una victoria y al final fue increíble sentir la emoción de la gente", añadió.

El piloto de Williams brindó a la hinchada una bonita batalla con su ex compañero Fernando Alonso, que felicitó al brasileño tras la carrera. Massa logró mantener la posición ante los ataques del asturiano y se mostró orgulloso de haber sacado el mejor rendimiento "que podía dar el coche".

"Estoy muy emocionado. Siendo honestos, estoy muy feliz por mi carrera. Conseguí sacar lo mejor que podía dar el coche", respondió desde el podio donde consiguió la última de sus once victorias, en 2008.

"El año pasado sentí el cariño de la gente, pero no acabé la carrera como me habría gustado. Hoy he acabado como quería. Por esto decidí seguir otro año", concluyó.