Newey: "Senna tenía un aura que hacía que su estusiasmo y energía te llenasen"

Adrian Newey, actual diseñador del equipo Red Bull, elogió una vez más la figura del brasileño Ayrton Senna, "un gran hombre" y que era capaz de llenar a uno con su "estusiasmo y energía", al que veía como posible presidente de su país si no hubiese fallecido.

"Todo el fin de semana en Imola fue un fin de semana horrible. 23 años después, todavía se siente bastante crudo, fue un momento extremadamente difícil", expresó Newey a 'Sky Sports' tras presentar su libro 'How to build a car' ('Cómo construir un coche'), donde ha escrito que siempre sentiría "un grado de responsabilidad por el fallecimiento de Ayrton, pero no culpabilidad".