Rosberg: "Como fan, hubiese escogido a Alonso para Mercedes"

El actual campeón del mundo de Fórmula 1, el expiloto Nico Rosberg, ha reconocido que le hubiese gustado ver al español Fernando Alonso sustituyéndole en Mercedes, aunque considera que nunca tuvo opciones de regresar al equipo, y considera que las 'flechas plateadas' son el "favorito" para hacerse con el título en 2017, donde se encontrarán con Red Bull como el principal "peligro".

"Ahora soy un fan, y por ese lado, es muy fácil responder. Todos dicen Alonso y yo lo digo también, porque serían fuegos artificiales con Hamilton, chispas. Como fan, sería bonito, pero por parte del equipo no puede ser, han encontrado una gran solución. Bottas va rápido y ha ganado a Massa tres veces de manera similar a como lo hizo Alonso y lo puede hacer muy bien. Claro que Hamilton estará a un nivel muy, muy alto y será difícil ganarle, pero yo he demostrado que se puede", declaró en una entrevista al diario MARCA, en la niega que el asturiano haya tenido opciones de fichar por las 'flechas plateadas'. "No puedo imaginarlo", añadió.

Además, el germano alabó al otro español en la Fórmula 1, el madrileño Carlos Sainz. "Carlos va muy bien y es una gran esperanza para el futuro de España, va muy rápido y puede ganar pronto cosas", apuntó, antes de bromear sobre a quién deben animar ahora sus seguidores. "Pues a Lewis Hamilton, porque si gana otra vez el Mundial le dará más valor a mi título", dijo entre risas.

En este sentido, habló de su lucha con el británico en Mercedes, y negó que su relación haya sido "horrible". "Mi felicidad está un poco más alta porque he ganado contra él. Ganarle es otra cosa, es de los mejores de la historia de la Fórmula 1, está ya en varios 'top' de clasificaciones de la historia y ganarle es lo mejor que he podido hacer", expresó.

Rosberg rechazó también haberse sentido infravalorado. "Siempre me han tratado muy bien en el equipo, pero era complicado. Cuando él -Hamilton- llegó yo llevaba ya tres años en el equipo, pero aterrizó como campeón del mundo y entonces la gente es normal que le respete más que a mí y escuche más lo que dice él. Ya pasaba con Schumacher", manifestó.

"Cuando entrábamos en la habitación de ingenieros a mí ni me miraban, nadie, y a Michael todo el mundo, hasta paraban de trabajar para verle entrar por la puerta, y cuando había que explicar algo hablaban sólo con él, conmigo al lado, y a mí nada. Con Lewis pasó lo mismo otra vez, y son momentos difíciles al empezar, pero luego me dieron también a mí respeto", continuó.

Sobre su retirada, el campeón mundial entiende que algunos seguidores estén "desilusionados" por su decisión, que cree que "el 85% de la gente" le ha "aplaudido" por irse "en la cima". "Claro que siempre habrá personas que te critican, es normal, pero al final, ¿qué me pueden criticar? Yo cambio mi trabajo y ya está, no hay un momento correcto o incorrecto para hacerlo, cada uno tiene sus cosas y toma sus decisiones. Nadie puede criticar mi decisión, es imposible. Es un simple cambio de trabajo, ya está, así de simple", subrayó.

De cara a la temporada 2017, afirmó que Mercedes es "favorito". "Somos tricampeones, aunque hay equipos que pueden ser un peligro para nosotros, como Red Bull. Adrian Newey y reglamento nuevo es una combinación que ha tenido éxito en el pasado, con trabajos increíbles, y ahora se repite este momento. He oído además que está de nuevo tan volcado en el equipo como antes", aseveró.

"NO TENGO MIEDO QUE ME DEN GANAS DE VOLVER"

Además, Rosberg reconoció que está valorando estar "cerca" de la Fórmula 1 "de otra forma", y apuntó que no teme aburrirse y regresar como hicieron Schumacher, Prost o Lauda. "No tengo miedo que me den ganas de volver porque estoy seguro de haber elegido lo mejor. Claro que habrá momentos... Creo que soy algo distinto como persona porque tengo muchos intereses, y quizás hay otros pilotos, o también los de motos, que sólo tienen la pasión de pilotar y por eso es más difícil, pero yo tengo otras pasiones de verdad, de todos lados y seguro que el próximo capítulo de mi vida también va a ser fructífero", explicó.

"Necesito un poco más de tiempo, pero quiero encontrar un camino para devolver algo a la gente, porque el mundo me ha dado mucho, el deporte, mi familia, etc. He tenido mucha suerte y me gustaría devolver algo a la gente. También estoy visitando hospitales y quiero encontrar algo que esté muy cerca de mi corazón", continuó.

Por otra parte, reconoció que será raro ver una Fórmula 1 sin el británico Bernie Ecclestone al timón, después de que el nuevo propietario del 'Gran Circo', Liberty Media, le destituyese para nombrar en su lugar al estadounidense Chase Carey. "Lo de Ecclestone ya lo sabía, pero no lo puedes creer porque otras veces ha seguido ahí, y bueno, Toto Wolff ha dicho que igual vuelve de alguna manera...", indicó.

"Me parece una cambio fantástico. Hay que darle las gracias a Bernie Ecclestone por lo que ha hecho, que ha sido increíble. El deporte como está ahora es gracias a él, pero es el momento justo de cambiar un poco porque se puede hacer mejor y hay muchas maneras, es fantástico para la F1 y tengo grandes esperanzas en los nuevos dueños. Soy optimista, los americanos saben como hacer un buen show y voy a seguirlo muy de cerca a ver qué hacen", prosiguió.

Por último, valoró los cambios que se prevén, sobre todo en velocidad, en la nueva temporada. "Serán cinco segundo más veloces, aunque a ver qué hacen con los neumáticos al final. Yo los he probado y me han parecido bastante similares a 2016, más anchos sí, pero no sé si vamos a ver una revolución. Con los coches sí habrá, son mucho más rápidos y será complicado para los cuellos de los pilotos, van a volver los cuellos grandes", concluyó.