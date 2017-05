Sainz: "En Barcelona y en otros circuitos no hubiésemos ni soñado en acabar sextos"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha afirmado que en "otros circuitos" no hubiesen "ni soñado con acabar sextos" como este sábado, después de una gran actuación en la sesión de calificación del Gran Premio de Mónaco, y ha asegurado que el coche ha dado "un buen paso adelante".

"Estamos mucho mejor en este circuito, en Barcelona y en otros circuitos no hubiésemos ni soñado en acabar sextos y aquí el coche se está comportando muy bien. El equipo ha hecho un buen paso adelante sin haber cambiado nada en el coche para este circuito y yo he puesto mi granito de arena con esa vuelta para poder calificar delante de todos mis rivales de mitad de parrilla", señaló de Movistar F1.

"Me podéis pedir estar detrás que los coches que son más rápidos que nosotros. Obviamente, en la salida todo puede pasar, todo puede pasar también con la estrategia, yo voy a intentar abrir un hueco lo antes posible con los coches de atrás; no va a ser fácil porque van muy rápido ellos también. Pero con esa sexta posición, si todo va bien, no hay problemas de 'pit-stop'. Estrategias y demás deberíamos intentar mantenerlas", confesó.