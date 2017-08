Sainz: "Llevo en el límite del coche desde que ha empezado el fin de semana"

El piloto español de Fórmula Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado estar "en el límite del coche" tras ir de "más a menos" y no poder bajar el tiempo conseguido en la Q1 en las sesiones clasificatorias del Gran Premio de Bélgica, en el que saldrá en la decimocuarta posición en la carrera de este domingo.

"Yo he hecho tres vueltas calcadas, desde que he hecho ese tiempo en la Q1 ya no he podido bajar más porque llevo en el límite del coche desde que ha empezado el fin de semana. Por eso cuando ayer os decía que el sábado iba a ser diferente no mentía. En los libres 3, Haas ha puesto el ultrablando y sabíamos que a la mínima que lo pusiesen nos iban a pasar, así que es lo que hay", explicó el español en declaraciones a Movistar Plus.