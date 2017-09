Sainz: "Sabemos perfectamente que nuestro día es domingo"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado que el día "importante" es el de la carrera de este domingo tras una sesión de calificación en Monza marcada por la lluvia y en la que además, con una sanción de 10 puestos en parrilla, sabían que no tenían opciones de pelear por una buena posición de salida.

"Sabemos perfectamente que nuestro día es mañana, que hoy para nosotros no servía para mucho porque simplemente tenemos diez puestos de penalización y vamos a salir atrás pase lo que pase. Así que nada, vamos a intentar recuperar mañana con poquita carga de aerodinámica a ver si podemos adelantar en la recta e irnos hacia delante", explicó en declaraciones a Movistar Plus.

Sobre la larga sesión clasificatoria marcada por la aparición de la lluvia, el español dijo no haber tenido "feeling" en ningún momento ni con el "coche" ni con los "neumáticos". "En general tenía muchas ganas de hacer una buena calificación pero no ha habido manera. En ningún momento he tenido buen feeling con el coche ni buen feeling con los neumáticos, cambiando de extremo a intermedio, no sabía bien que neumático iba mejor", apuntó.