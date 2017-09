Sainz: "Sabíamos que iba a ser un fin de semana difícil"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) se mostró resignado con la decimocuarta plaza conseguida en un "difícil" Gran Premio de Italia, en el que aseguró no haber "tenido ritmo" para competir en Monza, algo que ya habían pronosticado.

"Ya sabíamos antes de venir que iba a ser un fin de semana difícil y no nos hemos equivocado. No hemos tenido ritmo, ni en seco ni en mojado, con muy poca carga aerodinámica. Íbamos bien en recta pero no en las curvas, así que lo esperado", aseguró en declaraciones recogidas por Movistar Plus.