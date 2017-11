Sainz: "No estoy disgustado, pero estábamos haciendo una carrera muy buena"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha asegurado que a pesar de su abandono este domingo en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi no está "disgustado" porque han demostrado que tenían un buen ritmo, y se ha mostrado ansioso con iniciar la nueva campaña, la primera comenzando con Renault.

"Ha sido una pena porque veníamos haciendo una carrera muy buena, pero este tipo de cosas pasan. En la Fórmula 1 hay fines de semana que no van como uno quiere. Me voy a quedar con lo positivo, que es que veníamos remontando, haciendo unos tiempos por vuelta un segundo más rápido que Ocon, adelantando a Fernando -Alonso- y Felipe -Massa- en la parada, quedándonos fuera con el ultrablando... Hay muchas cosas positivas, aunque desgraciadamente ha pasado lo del 'pit-stop'", señaló a Movistar F1.

En este sentido, el madrileño explicó que no está "disgustado" con el final del campeonato. "No estoy disgustado, ni mucho menos. Mientras Nico -Hulkenberg- acabe sexto y traiga los ochos puntitos y terminemos sextos en el campeonato va a ser un bonus muy grande en el campeonato. El equipo se lo merece, ha hecho un esfuerzo muy grande, y lo mío quedará en una anécdota", apuntó.

"Para mí la temporada empezó hace cuatro carreras. Ahora me tocarán los tests de invierno, que nos prepararemos a tope. No quería que acabase porque estoy aprendiendo tantas cosas que no me apetece que acabe", finalizó.