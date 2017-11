Sainz: "Es una faena, teníamos coche para entrar en Q3"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) ha asegurado que ha sido una "faena" el problema sufrido en su monoplaza durante la sesión de calificación del Gran Premio de Abu Dabi, donde partirá desde la duodécima posición, y ha explicado que tenía nivel para "entrar en Q3".

Además, el madrileño explicó que vivión una Q2 "difícil". "En el primer 'run' no he podido mejorar, hemos tenido problemas calentando las ruedas de delante; en el segundo 'run' hemos tenido un problema en el motor y ya no hemos podido mejorar", dijo. "En tráfico no ha habido problema, sólo ha sido el motor, que a la salida de la última curva nos ha fallado", concluyó.