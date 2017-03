Un problema eléctrico en el Mercedes impide a Hamilton rodar hasta la próxima semana

"Lástima por no poder rodar pero han sido unos grandes días"

Un problema eléctrico en el Mercedes de Lewis Hamilton impedirá al piloto británico rodar este jueves en la última jornada de entrenamientos oficiales de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una "lástima" para el piloto tras vivir unos "grandes días" en Montmeló, trazado al que regresará la próxima semana para vivir los últimos cuatro días de 'test'.

"Un fallo eléctrico nos ha mantenido en el garaje esta mañana, así que he decidido con el equipo no rodar hoy ya que no podría haber aprendido demasiado", apuntó Hamilton en su cuenta de Twitter.

De ahí que el piloto británico lamentara no poder seguir puliendo su Mercedes, al que han sacado un gran rendimiento hasta el momento y que parece que volverá a ser puntero y candidato al título esta temporada, ya que incluso el debutante Valtteri Bottas, relevo del vigente campeón y excompañero de Hamilton, Nico Rosberg, ha rodado muy rápido.

"Es una lástima no poder rodar pero han sido unos grandes días. Los chicos han hecho un trabajo increíble. No puedo esperar a poder volver al coche la próxima semana!", aseguró Hamilton pensando en las cuatro últimas jornadas de rodaje en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En principio, Valtteri Bottas sí rodará este jueves por la tarde.

Por otro lado, la escudería Williams confirmó que no rodará este jueves, ni en la sesión vespertina, debido a los daños en el chasis del FW40 provocados por el incidente del piloto canadiense Lance Stroll este miércoles, si bien han detallado que tendrán preparado un nuevo para la próxima semana, con cuatro últimas jornadas de 'test'.