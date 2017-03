La AFA suspende los partidos programados por la huelga de jugadores en Argentina

Los dirigentes del fútbol argentino decidieron este viernes suspender los partidos de la primera división y reprogramarlos para la siguiente semana por una huelga de jugadores debido a deudas de sueldos de los clubes.

"Atento al paro resuelto por los jugadores y su gremio para el fin de semana del 3 al 5 de marzo, los firmantes y adherentes, ante la presencia de la Comisión Regularizadora, deciden postergar por única vez dicha fecha para el fin de semana próximo (del 10 al 12 de marzo), comprometiéndose entonces a jugar sin otra postergación posible", dijo el comunicado entregado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y firmado por los dirigentes de los clubes afiliados.

Antes de la decisión de AFA, el secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, ratificó la huelga porque "la situación era peor incluso que el día anterior" y que "ni siquiera había habido una propuesta concreta para saldar las deudas de los jugadores".

"No podemos jugar porque no se solucionan los problemas. Lo más triste y difícil es que parece que estuvimos siempre desencontrados. No hay una solución", dijo Armando Pérez, presidente de Belgrano de Córdoba y a cargo de manera interina de la AFA.

Después de la decisión de FAA de ratificar la huelga, algunos dirigentes habían dicho que si los clubes no presentaban sus equipos habrían sanciones, mientras que otros admitieron que jugarían la decimoquinta jornada de la liga argentina con jugadores juveniles.

A última hora del viernes y en votación unánime los dirigentes desestimaron presentar jugadores juveniles, decidieron suspender la jornada y pasar todo para la próxima semana. "Triste que no nos pusimos de acuerdo y el fútbol no empieza. Empezamos el campeonato la semana que viene", agregó Pérez.