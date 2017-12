Abelardo: "Creo que hemos salido reforzados a pesar de la derrota"

El técnico del Alavés, Abelardo Fernández, admitió sentirse orgulloso del desempeño de los suyos en la derrota (1-0) frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un resultado que no les ayuda a salir de los puestos de descenso pero que les hace salir "reforzados" por la sólida imagen dada.

"Me marcho muy orgulloso de mi equipo. Hemos hecho un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Es un rival que lleva dieciséis partidos sin perder y es de los mejores de Europa. Así que me voy satisfecho porque hemos dado buena imagen. Creo que hemos salido reforzados a pesar de la derrota, aunque me habría gustado irme con un empate o una victoria", comentó en la rueda de prensa posterior al choque.