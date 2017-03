Abelardo Fernández: "Creo que el Sporting tiene que ganar 6 ó 7 partidos para salvarse"

Abelardo Fernández aún guarda "confianza" en 'su' Sporting de Gijón de cara al objetivo de una permanencia, que va a estar mucho más 'barata' que en temporadas anteriores y que le obligará a ganar "seis o siete partidos", mientras que tiene claro que "pronto" s se verá de nuevo entrenando a su amigo Luis Enrique Martínez.

"Yo creo que este año entre los 34 ó 35 puntos, ahí va a estar. Pienso que tiene que ganar 6 ó 7 partidos que es muy difícil y un calendario complicado, pero también lo tiene el Leganés. Ahora tiene tres partidos, Valencia y Sevilla fuera, y Granada en casa, que tiene que conseguir puntos para seguir pensando en la permanencia, si no se le pondría algo más complicado, pero todavía tengo confianza", admitió Abelardo a Europa Press tras un acto de 'Sportium' en Madrid.

Por otro lado, en cuanto a la decisión de su colega de profesión y "amigo", Luis Enrique, de abandonar el banquillo del FC Barcelona a final de temporada, reconoció que lo que le "importa, es que sea feliz". "Yo creo que habrá sido una decisión meditada por parte de él, se lo habrá pensado mucho, lleva 3 años en el Barça y es un banquillo con mucha presión", apuntó.

"Creo que ha tomado la mejor decisión para él, para su familia y a mí, lo que me importa como amigo, es que sea feliz. Le deseo lo mejor y ofertas no le van a faltar y le veremos en otro banquillo pronto", prosiguió.

Previa a esa anunciada marcha, Luis Enrique disputará con el Barcelona la final de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés. Abelardo, exjugador de ambos equipos, se decanta por el Barça "como favorito", pero no descarta que el Alavés pueda dar la "sorpresa" y alzarse con su primer título copero.

"Una final es a un partido, da esas opciones al Alavés, aunque yo creo que el favorito es el Barça. Pero creo que el Alavés está haciendo una grandísima temporada, con la salvación prácticamente en el bolsillo. La final es un premio para ellos y, por qué no, yo creo que puede dar la sorpresa", reflexionó.

Además, el 'Pitu' insistió en destacar las virtudes de un Alavés que "tiene un bloque defensivo muy fuerte" y hace que los equipos rivales "lo pasen mal" para que "encaje un gol". Por ello, no descarta la posibilidad que el Barça "tenga un mal día" y da opciones al club vitoriano.

Finalmente, Abelardo apuntó que "no hay nada" en lo que se refiere a su futuro y espera que salga algo "interesante" en verano que le permita volver a los banquillos la temporada que viene. "Me gustaría poder seguir entrenando, es mi profesión, es lo que me gusta y ojalá salga alguna oferta que me pueda interesar y pueda volver a entrenar", confesó.