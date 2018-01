Abelardo: "Formentera no es un 'marrón', son octavos de Copa"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que para él no es un 'marrón' medirse a un Segunda B como el Formentera en los octavos de final de la Copa del Rey sino una ilusión por intentar ganar y meterse en cuartos de una competición en la que quiere llegar lejos, aunque hará rotaciones pensando en Liga.

"Para nada es un 'marrón', no. Es una decepción si no pasas, pero un 'marrón' no, son unos octavos de final de Copa. Estoy ilusionado por poder llegar lejos, yo voy con mucha ilusión", aseguró en rueda de prensa.