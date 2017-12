Abelardo: "Venimos de dos victorias y el equipo está con mucha confianza"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que afrontan el partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano con la confianza que les ha dado ganar a Girona y Las Palmas pero sabiendo que será un encuentro complicado ante el que el técnico considera el equipo "más competitivo" de LaLiga Santander.

No obstante, recordó que el Atlético no ha perdido todavía. "Es un equipo que lleva quince partidos sin perder en LaLiga, junto al Barça es el único equipo invicto. Tienen muy pocos defectos por no decirte ninguno, para mí es el equipo más competitivo de toda LaLiga", destacó del rival.