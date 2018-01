Abelardo: "La eliminatoria no está favorable pero el resultado nos permite seguir vivos"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, se ha mostrado "contento" y "orgulloso" pese a la derrota de los suyos ante el Valencia (2-1) en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y ha asegurado que aunque la eliminatoria no es "favorable" para sus intereses, el resultado cosechado este miércoles les permite seguir "vivos".

"El resultado no ha sido bueno, pero creo que el partido sí lo ha sido. Hemos sido un muy buen equipo y hemos realizado un primer tiempo sobresaliente teniendo hasta tres ocasiones claras de gol ante un grandísimo equipo. La eliminatoria no está favorable pero nos permite seguir vivos para la vuelta", declaró en rueda de prensa.

Otro de los momentos culminantes del encuentro fue la expulsión de Adrián Diéguez, que dejó con 10 al Alavés en los últimos 15 minutos. "La expulsión nos ha hecho jugar con uno menos y nos ha descolocado el orden del equipo. Han jugado jugadores que no tienen ese ritmo competitivo, se han dejado la piel, el alma y nos hemos enfrentado a uno de los equipos más en forma. Está en un 60-40 para ellos pero estamos ahí", manifestó.

Además, el 'Pitu' afirmó estar contento pese al resultado por el compromiso de sus jugadores. "Yo diría que no hay nadie fuera del barco, en cada entreno mejoramos, buscamos errores para analizarlos, queremos crecer poco a poco. Hoy se ha demostrado en el campo, ha habido jugadores que no participan habitualmente y que hoy han hecho un partidazo, es un orgullo. Sobrino ha estado muy bien, ha hecho un partidazo al igual que nuestros centrales y laterales. Me voy muy contento y satisfecho", concluyó.