Adel Mechaal: "Esta medalla de oro significa la lucha constante y ha sido un premio al trabajo"

El atleta español Adel Mechaal ha asegurado que la medalla de oro conseguida en los 3.000 metros del Europeo de Belgrado significa "la lucha constante" que ha afrontado en los últimos meses y que es "un premio al trabajo".

"Esta medalla de oro significa la lucha constante que he tenido estos meses, que me ha hecho fuerte psicológicamente, y ha sido un premio al trabajo y estoy muy orgulloso de ello", señaló en declaraciones a Teledeporte.

A principios de este año, Mechaal fue sancionado por la Agencia Española para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) después de tres controles fallidos, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) levantó de manera cautelar su sanción.

El atleta de origen marroquí aseguró sentirse "orgulloso" por vestir y representar la camiseta de España. "Como dije en Salamanca, no sabía ni si podía competir aquí hasta hace escasos 20 días cuando llegó la suspensión cautelar. Esto se lo debo a España, por haber acogido a mi familia y por dejarme demostrar mi talento aquí y estoy muy agradecido por ello, aunque muchas veces algunos medios hayan manipulado información", resaltó. "Me siento muy orgulloso de vestir esta camiseta, de representar a este país y de devolverle todo lo que ha hecho por mi familia y por mí", indicó.

Por otra parte, analizó su actuación en el Kombank Arena de Belgrado. "Sinceramente, ha habido momentos que me he visto muy encerrado y he estado como un león acorralado. Años atrás seguramente habría metido algún empujón y me podría haber caído, pero este año como me veía fuerte he dicho 'aguanta y, cuando veas el hueco, ya pasas'", apuntó. "He cambiado con fuerza en el último 200 y he visto que había hueco, y genial", añadió.

El pupilo de Antonio Serrano reconoció que se veía "fuerte". "Estaba muy fuerte y antes de ayer manifesté que tanto si era carrera lenta como rápida, me veía con fuerzas para ganar pero sabíamos que llegaba en un estado de forma increíble y que si me querían ganar tenían que correr y mucho", afirmó. "Hemos demostrado que hemos trabajado muy bien, que hemos llegado finos y esto quiero agradecérselo a mi entrenador", finalizó.