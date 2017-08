Alario se despide de River pidiendo "disculpas por el lío" de su fichaje por el Bayer Leverkusen

EUROPA PRESS

El delantero argentino Lucas Alario se ha despedido este miércoles de sus compañeros de River Plate y de su entrenador, Marcelo Gallardo, pidiendo "disculpas por el lío que se armó" tras pasar reconocimiento médico con el Bayer Leverkusen, club que pagó la claúsula de rescisión del futbolista, sin consentimiento del conjunto 'millonario', que amenazó incluso con denunciar el caso ante la FIFA.

"He hablado con mis compañeros y con Marcelo, les pedí disculpas. No sé si por mi culpa o tanto que se nombró mi nombre cuando estábamos por arrancar el torneo, no estuvo bueno. Manifesté mis disculpas por el quilombo que hice", explicó el jugador de River en declaraciones a Fox Sports, añadiendo que aunque le da "lástima y pena" dejar el club, la vida le dio "una oportunidad y tenía que tomar una decisión".

El ya exfutbolista de River Plate, de 24 años, se presentó así este lunes en el entrenamiento del equipo argentino después de firmar el día anterior con el Bayer Leverkusen, que se hizo con sus servicios pagando su cláusula de rescisión. "Sabía que la única forma de salir de River era a través de la cláusula, hicieron el uso y me quedaba decidir a mí. Uno mira lo económico, pero fue algo futbolístico. Tomé la decisión con el corazón y la conciencia", manifestó el de Santa Fe.

Alario también reconoció haber mantenido una charla con el técnico Marcelo Gallardo, su principal valedor hace dos temporadas cuando llegó al conjunto de Buenos Aires. "Le pedí disculpas por el lío que se armó. No está enojado. Terminamos hablando con el cariño que nos tenemos y nos despedimos como dos amigos, queda una amistad", apuntó el ariete, que no descarta volver a 'La Banda' en un futuro. "Son los dos mejores años de mi carrera. Pero no depende de mí", dijo.

El traspaso del delantero al Bayer Leverkusen causó mucho revuelo después de que, tras firmar el acuerdo y pasar las oportunas pruebas médicas, se publicase una foto del jugador posando con la camiseta del equipo alemán, en la que portará el dorsal 13. "Lo de la camiseta no fue algo que quise hacer. Pasó que había otra persona atrás que sacó otra foto y salí en todos lados. Pido disculpas porque quedé mal y no me gusta", reiteró.

Esta situación molestó en gran medida a River Plate, llegando a advertir al club europeo de la posibilidad de denunciar el caso ante la FIFA, la UEFA y la Federación Alemana (DFB), al considerar que el Leverkusen buscaba poner fin a la relación contractual con Alario. El cuadro alemán se defendió argumentando que estaban actuando "conforme a las reglas" y siempre con el consentimiento del jugador.