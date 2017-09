Albert Soler: "Decidimos no pagar 200 millones por el riesgo del patrimonio del club"

"La UEFA investiga el PSG, no lo dice el Barça"

"Lo que ha sucedido en el mercado este año nos deja un formato de fútbol distinto. Los clubes eran los actores principales pero las reglas han cambiado y ahora son países y fondos de inversión. La intervención de países como agentes principales en el mercado del fútbol. La principal línea en la que hemos gestionado el mercado era no poner en riesgo el patrimonio ni la viabilidad económica del club, como condición 'sine qua non' del presidente y de la junta directiva. El club debe estar gestionado con coherencia", añadió.

El cuadro culé celebró de hecho la investigación anunciada este mismo viernes de la UEFA sobre el PSG "a la luz de los últimos movimientos". "Celebramos que la UEFA haya puesto en marcha una investigación que pone en duda las normas en el mercado. No vamos a entrar en el juego de un mercado inflaccionado, de un mercado que no sabemos si ha perdido el norte, pero que sí lo ha cambiado. Entendemos que los organismos internacionales del fútbol deben hacer una profunda reflexión", dijo.

"Ayer a última hora, después de semanas de ofertas y negociaciones, el Liverpool nos puso precio a un jugador que interesaba en 200 millones de euros. Lógicamente el club, con estas condiciones que se nos habían dado, decidimos no hacerlo. El Barça es un club de los socios y lo que no hará es entrar en la irresponsabilidad de ponerle en riesgo. Algo tiene que cambiar y no seremos nosotros los que entremos en el juego de esta nueva forma de ver el fútbol", desveló, sobre el gran objetivo culé.