Alberto Bueno: "Siempre he tenido al Málaga como referencia"

El futbolista madrileño del Málaga CF Alberto Bueno se ha mostrado contento por ser el nuevo refuerzo del club malacitano, del que ha dicho ser "siempre" para él una "referencia" y ha asegurado, que, a pesar de la dificultad por conseguir la salvación, encara el reto "con mucho entusiasmo".

"Personalmente me muevo por sensaciones y retos. Málaga es una gran ciudad y un gran club. Deportivamente tenemos un reto complicado pero lo encaro con mucho entusiasmo. Era el momento de elegir esta opción y hay mimbres para hacer cosas bonitas y cambiar la situación. Estoy encantado con el recibimiento de los compañeros y el cuerpo técnico, e intento tener los ojos abiertos para el trabajo diario. Veo la gente enfocada a lo que nos estamos jugando, que es mucho", declaró en rueda de prensa.

El delantero afirmó sentirse ilusionado por una nueva oportunidad en LaLiga donde reconoció estar a punto de fichar por el Málaga en el pasado. "Siempre he tenido a este club como referencia, y en el pasado estuve próximo a venir pero no se pudo hacer. A todo jugador le gusta asentarse y tener estabilidad, mi etapa en Oporto no ha sido del todo fácil, estoy muy ilusionado por esta oportunidad y con muchas ganas de hacerlo bien", señaló.

Bueno se mostró deseoso de poder debutar ya con el conjunto blanquiazul. "Me he centrado en cuidar a mi familia y a mí mismo para una salida en enero. Soy futbolista, me encanta lo que hago, y no soy nuevo en la liga española; la gente me conoce, aparte de ilusión puedo ayudar a mis compañeros, con muchas ganas y esa calidad en los minutos que juegue para ayudar al grupo", añadió.

Otra de las claves de la llegada del ariete es la buena relación con Míchel y algunos compañeros. "Me ha motivado que Málaga es un gran club y una gran ciudad, es un reto bonito. Míchel me conoce a mí y yo a él, creo que era el momento para venir y es una oportunidad muy buena. Tengo compañeros que he coincidido en otros equipos y tanto los que conocía como los compañeros nuevos me han recibido con los brazos abiertos. Vengo a sumar para los objetivos marcados", manifestó.

Por último, Bueno remarcó la importancia de coger ritmo competitivo después de no poder hacerlo en Oporto. "Soy un profesional y lo único que me falta es ritmo de competición. Lo que necesito es ritmo de partidos. Intento ser una opción para cuando el míster decida y si él lo ve oportuno, estaré disponible. Donde más cómodo me encuentro es detrás del delantero. Creo que ahí participo más en el juego. Espero rendir bien por el bien mío, pero sobre todo por el bien grupal", concluyó.