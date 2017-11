Alberto Moreno: "Lopetegui está siendo justo y está dando la oportunidad a quien se lo merece"

El internacional español Alberto Moreno ha asegurado que el seleccionador Julen Lopetegui está siendo "justo" y está ofreciendo oportunidades "a quien se lo merece", y ha confesado que no se esperaba la llamada de 'la Roja' a pesar de que el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, ha recuperado la "confianza" en él.

"Julen está siendo justo y está dando la oportunidad a quien se lo merece, da igual cómo se llame o el apellido que tenga. Lo estoy haciendo bien y me ha dado la oportunidad. Un seleccionador tiene que ser así, llamar al que se lo merezca", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el defensa sevillano se mostró orgulloso de volver "después de tres años" y de una temporada dura. "El año pasado fue muy malo para mí en el Liverpool, y este logré cambiar la situación y empecé a jugar. Sabía que las posibilidades de que me llamaran estaban ahí, pero no me lo esperaba", indicó.