Alcaraz: "Es el momento de demostrar de qué pasta estamos hechos"

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz aseguró que ha llegado el momento de demostrar "de qué pasta" están "hechos" antes de medirse al Sporting este domingo (18.30 horas) en la vigésimo octava jornada de la Liga Santander.

"Es un partido muy determinante para lo que pueda pasar en el futuro. Fuera de casa, el cambio tiene que ser sobre todo en cuanto a mentalidad, por unas circunstancias u otras todavía no hemos sido capaces de cuajar un buen partido", indicó el técnico nazarí.

"Es el momento de demostrar de qué pasta estamos hechos. Me lo tomo así. Hay que abstraerse de todo y agarrarnos a ganar el partido. Tenemos precedentes de haber encarado partidos para ganar y haberlos ganado", afirmó Alcaraz en rueda de prensa.

En este sentido, el entrenador granadino dijo que no les debe importante jugar fuera o en casa. "Tenemos que pensar en jugar de la manera que nos haga conseguir la victoria. Cuando son partidos tan importantes no tienen esa consideración de si son fuera de casa o no, es un partido que hay que ganar", apuntó.

"En este tipo de partidos tienes que pensar qué cosas tienes que hacer bien para ganar, cómo tienes que encararlo, cómo llegar en cuanto a grado de activación. Tienes que estar al límite, pero con la cabeza fría para poder controlar todas las vicisitudes del partido. Tenemos que llegar con el grado de activación más alto posible, dentro de que seamos capaces de dominarlo", añadió al respecto.

Por último, Alcaraz dijo que "si no juega Adrián Ramos jugará otro compañero que estará al 150 por cien, mentalizado y con ganas de ganar el partido". "Los que salgan van a ser los mejores. En cuanto al mediocentro, hay dos o tres posibilidades y confiamos plenamente en cualquiera de ellas", sentenció.