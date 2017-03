Alexanko: "La independencia que pueda tener con Lim me la voy a tener que ganar"

"Soy hombre de fútbol y al valencianismo le tengo que convencer a base de trabajo"

El nuevo director deportivo del Valencia CF, José Ramón Alexanko, ha señalado este miércoles en la presentación de la estructura deportiva del club valencianista que confía en ganarse el apoyo del valencianismo a base de trabajo igual que una independencia respecto al propietario del club, Peter Lim, para poder construir un equipo que devuelva a la entidad donde "merece estar" en base a un proyecto deportivo a medio y largo plazo.

"Lo tengo que transmitir a través del trabajo y la personalidad que tengo. No sé si hay un cambio, ahora tiene que ser el momento, vamos a trabajar. No he hablado con Peter Lim, solo con la presidenta y con Anil y han depositado confianza en mí. La independencia que pueda tener me la voy a tener que ganar yo", aseguró en rueda de prensa.

Y es que ocupa un cargo en el que su predecesor, Suso García Pitarch, lamentó tras su marcha del club que no pudo desarrollar su trabajo por interferencias del propietario, Peter Lim. "Ya he hablado con ellos hasta qué momento puedo marcar un presupuesto y los fichajes. Dentro de ese presupuesto nunca me voy a ir. Manejaré ese presupuesto como yo crea que lo tenga que manejar según precios y según fichajes", comentó al respecto.

Además, negó que vaya a dejar que Lim le imponga un fichaje por su relación con Mendes, como denunció que pasó su predecesor en el cargo. "No llegaré a ese término, lo solucionaré antes de que haya un enfrentamiento por un jugador entre Lim y la dirección deportiva, lo solucionaré antes", recalcó.

Por otro lado, el exjugador aseguró que no le molesta que parte de la afición no vea bien su nombramiento por su pasado culé. "Llevo una temporada y media en el Valencia, lo mismo que he trabajado con la máxima honradez para hacerlo bien, pronto voy a demostrar que aunque sea un ex del Barcelona o del Athletic soy hombre de fútbol y al valencianismo le tengo que convencer a base de trabajo", se sinceró.

Y ese trabajo ya ha empezado, pues quieren ser los primeros en meter mano al próximo mercado estival. "Estamos metidos de lleno en esta temporada y tenemos que confiar en esta plantilla. Los mandos ya están puestos y podemos trabajar con todo el desarrollo en el tema de ir a buscar jugadores, tenemos que llegar antes que nadie", manifestó.

"Por mi parte sería muy prepotente decir que vamos a llegar a la 'Champions' o ganar algún título. El objetivo es marcar las líneas del club, y vamos a trabajar todos juntos para intentar devolver al Valencia a posiciones que por entidad debería estar", apuntó sobre los objetivos de cara al futuro inmediato.

Alexanco no se pronunció respecto a quién será el entrenador del equipo la próxima temporada, aunque dejó la puerta abierta para Voro, el actual inquilino del banquillo. "Voro ayer lo dejó claro, no está pensando para nada en el año que viene. Nosotros estamos para ayudar y para resolver cualquier problema que en estos momentos Voro pueda tener con el equipo", apuntó.

Por otro lado, el nuevo director deportivo blanquinegro confirmó que tanto Zaza como Orellana, cedidos al equipo con opción de compra obligatoria, serán jugadores del equipo la próxima campaña. "Zaza es un activo del Valencia sí o sí, tendrá cuatro años más y tenemos que tratarle así y sacar todo el rendimiento que podamos de él, tenemos que sobrevalorarlo más, que meta muchos más goles y haga más feliz a la afición. Nos está dando la confianza. Orellana, como Zaza, también será un activo del club", comentó.

NIEGA SER SOCIO DE MENDES: "ES FALTARME EL RESPETO"

El momento más tenso en su comparecencia fue cuando, preguntado por si era socio del agente de futbolistas Jorge Mendes, amigo del propietario del club, Peter Lim, lo negó y aseguró que decir tal cosa era faltarle al respeto.

"No soy socio ni amigo ni de uno ni de otro, no soy socio de Mendes ni de nadie. No sé por qué hay gente que me quiere relacionar con Mendes y eso es faltarme el respeto a mí y a mi trayectoria como profesional", señaló.

"Soy un hombre de trabajo, de sombra, y quiero trabajar y contar con el apoyo de los que defendéis a un Valencia que ha sido convulso. Tengo un currículum que he tenido que quitar cosas porque no me cabían, y dicen que si no tengo experiencia. He trabajado hasta de entrenador de porteros", comentó el nuevo director deportivo valencianista.

Alexanko, que ocupaba el cargo de forma interina desde enero de 2017, ejerce ya a nivel oficial como director deportivo y cabeza visible, para lo que queda de temporada más otras dos y una tercera opcional, de una estructura que tiene al exjugador 'che' Vicente Rodríguez en el cargo de secretario técnico, junto a cuatro ojeadores fijos y otros cuatro ojeadores itinerantes.

"Me gusta trabajar en equipo. Vicente va a tener una responsabilidad grande, vamos a estar coordinados y va a tener total independencia", señaló sobre su secretario técnico. En cuanto al modelo, aseguró que es una estructura que "debe seguir funcionando" en el futuro aunque las personas al cargo cambien.