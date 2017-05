Allegri: "Ahora tenemos más convicción que en la final de Berlín"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, consideró que es el Real Madrid el "favorito" para la final de la Liga de Campeones del próximo sábado, recalcando la mejoría del equipo blanco durante la temporada y las diferentes opciones que le da el jugar con Gareth Bale o Isco, y dejó claro que respecto a la perdida hace dos años en Berlín ante el FC Barcelona ahora tienen "más convicción".

"Tenemos que afrontar esta semana con gran calma, sin ansia. Optimismo debe haber, pero no me parece justo cuando oigo que somos el favorito. El Real Madrid ha ganado dos 'Champions' en tres años y está habituado a jugar finales, como nosotros. Hará falta una gran autoestima y convicción, pero sabiendo que jugamos contra el Real Madrid y en una final donde seguramente ellos sean los favoritos", aseguró Allegri en rueda de prensa en el 'Media Day' del equipo.

El italiano apuntó que el conjunto madridista "ha crecido mucho en la segunda parte de la temporada". "Felicito a Zidane, que ha dado a su equipo un equilibrio importante. Ganar la 'Champions' en su primer año y en el segundo ganar la Liga y llegar a la final de la 'Champions' no está al alcance de todos. Gestionar un gran equipo no es fácil, no es solo el aspecto táctico, estoy convencido de que es un gran entrenador y lo ha demostrado", confesó.