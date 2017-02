Allegri: "En Champions los resultados no son definitivos"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, no quiso dar por cerrada la eliminatoria de octavos de final ante la Juventus ya que "en 'Champions' los resultados" en la ida "no son definitivos", a pesar de contar con un 0-2 que defenderán en Turín.

"El 2-0 no garantiza pasar. Hay que jugar la vuelta en casa. En la 'Champions' los resultados no son definitivos. Jugaremos sin pensar en el resultado de la ida", indicó en la rueda de prensa posterior al duelo en el Estadio do Dragao.

El técnico del campeón italiano explicó que su equipo tuvo paciencia para encontrar las ocasiones y los goles ya en el segundo tiempo, ante el desgaste de un Oporto que jugó con 10 durante una hora por la expulsión de Telles.

"Ha sido un partido difícil, de octavos de final. El Oporto se ha defendido bien en su campo pero mis jugadores han estado muy bien. Han tenido paciencia y capacidad para marcar en el momento justo", finalizó.