Allegri: "Si perdemos tendremos que callarnos"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado que por mucho que el año pasado eliminaran al FC Barcelona de la 'Champions', gracias a su triunfo en Turín por 3-0, si pierden este miércoles tendrán que callarse y dejar de recordarlo y es que no quiere pensar en otra cosa que no sea ganar para lograr el pase a los octavos de final.

"La Juventus no puede perder dos partidos, porque no somos un equipo para estar cuarto en el campeonato. Estamos teniendo algún problema pero no son tan graves, el año pasado decían que jugábamos mal y no marcábamos y este año llevamos muchos goles. Siempre hay algo en algún momento que no os gusta a vosotros", apuntó irónico.