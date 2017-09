Alonso: "De alguna manera el Real Madrid me ha elegido para ser un hincha más"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso ha afirmado que es el Real Madrid el que le ha elegido "para ser un aficionado más", como ha mostrado este lunes en el acto celebrado en el palco del estadio Santiago Bernabéu, donde se ha convertido en socio de honor del club blanco.

"Muchas veces me dicen que porque soy del Real Madrid y nunca lo he sabido responder, lo soy porque soy del Real Madrid, no lo sé igual que no por qué tengo los ojos marrones. Como ocurre con los buenos amigos, de alguna manera me ha elegido a mí para ser hincha. Igual que otros han nacido para jugar en el Real Madrid, millones de aficionados hemos nacido para ser hinchas de este club", dijo en el acto.