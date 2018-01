El América de México ficha al francés Ménez y al colombiano Ibargüen

El club América mexicano anunció la incorporación del delantero francés Jérémy Ménez y del mediocampista colombiano Andrés Ibargüen para disputar el torneo Clausura.

"El nombre no lo hace jugar. Buscamos jugadores importantes y lo traemos por lo que ha hecho, pero el que ande bien es el que va a jugar. De nada me sirve un jugador mediático si no rinde", agregó.